Endlich lohnt sich Smurfit Kappa!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Smurfit Kappa als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Smurfit Kappa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,85 und einen Wert für den RSI25 von 28,25. Beide Werte deuten auf eine "Gut"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smurfit Kappa einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,96 einer Überbewertung von etwa 44 Prozent entspricht. Somit erhält Smurfit Kappa eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten haben Smurfit Kappa in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3615 EUR, was einer erwarteten Kursentwicklung von 8548,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Smurfit Kappa eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Smurfit Kappa in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".