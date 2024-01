Endlich lohnt sich Smith, Nephew!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Smith & Nephew-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 6,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Smith & Nephew-Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Smith & Nephew vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1299,33 GBP, was eine potenzielle Performance von 20,48 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" von der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Smith & Nephew in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -15,02 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14 Prozent verzeichnete, lag Smith & Nephew um 7,83 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Smith & Nephew überwiegend positiv sind. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Jedoch ergeben sich auch drei Handelssignale, die zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führen. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Smith & Nephew bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.