Endlich lohnt sich Smartspace Software!

Die fundamentale Analyse von Smartspace Software zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35,11 liegt, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 181,79. Dies bedeutet, dass die Aktie als unterbewertet angesehen werden kann. In Anbetracht dessen stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Smartspace Software langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv und 0 neutral oder negativ. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 125 GBP, was einer Erwartung von 273,13 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Smartspace Software derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,01 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.