Endlich lohnt sich Sinosteel Anhui Tianyuan!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Sinosteel New Materials diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ziehen. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Sinosteel New Materials festgestellt werden, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sinosteel New Materials daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sinosteel New Materials im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 2,84 % aus, was 0,92 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt von 1,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Sinosteel New Materials mit -22,24 Prozent um mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,3 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Sinosteel New Materials mit 14,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.