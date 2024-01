Endlich lohnt sich SilverCrest Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Silvercrest Metals diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Konkret gab es 3 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) in der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Silvercrest Metals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Metals beträgt derzeit 11. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 324 haben, ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Silvercrest Metals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,58 Prozent erzielt, was 11,71 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt (-11,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,13 Prozent, wobei Silvercrest Metals aktuell um 11,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

