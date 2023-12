Endlich lohnt sich Shenzhen Sunrise New Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor, um die Attraktivität einer Aktie zu beurteilen. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Shenzhen Sunrise New Energy hat mit einem KGV von 184,31 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf fundamentaler Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Sunrise New Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,45 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 2,6 CNH weicht um +6,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" zu bewerten ist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,36 CNH über dem letzten Schlusskurs (+10,17 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde überwiegend positiv über Shenzhen Sunrise New Energy diskutiert. In den letzten Tagen gab es zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Sunrise New Energy eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Sunrise New Energy liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Sunrise New Energy eine neutrale fundamentale Bewertung, eine positive charttechnische Einschätzung und eine positive Anlegerstimmung, während die Dividendenpolitik als negativ eingestuft wird.