Endlich lohnt sich Shenzhen Envicool!

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Envicool von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Shenzhen Envicool zeigte interessante Entwicklungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shenzhen Envicool betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,35 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Shenzhen Envicool unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Envicool in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,5 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -0,17 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +18,67 Prozent für Shenzhen Envicool entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,11 Prozent, wobei Shenzhen Envicool um 18,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.