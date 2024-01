Endlich lohnt sich Shanghai Yuyuan Tourist Super Bazar!

Die technische Analyse der Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,18 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,21 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -13,51 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 6,42 CNH, was einer Abweichung von -3,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie eine erhöhte Aktivität über einen längeren Zeitraum, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -12,6 Prozent erzielt, was 19,3 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,11 Prozent, und die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie liegt aktuell 12,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Yuyuan Tourist Mart eingestellt waren, mit insgesamt 13 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.