Endlich lohnt sich Shanghai Tunnel Engineering!

Der Aktienkurs von Shanghai Tunnel Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -18,86 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +24,88 Prozent für Shanghai Tunnel Engineering. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -18,15 Prozent, und Shanghai Tunnel Engineering lag 24,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Shanghai Tunnel Engineering liegt bei 54,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 41,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Shanghai Tunnel Engineering wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Aktien-Sentiments führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Shanghai Tunnel Engineering-Aktie positive Bewertungen in den verschiedenen Kategorien und wird daher als vielversprechende Anlagemöglichkeit betrachtet.