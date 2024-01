Endlich lohnt sich ShaanXi Provincial Natural Gas!

Die Dividende des Unternehmens Shaanxi Provincial Natural Gas steht in einem positiven Verhältnis zum Aktienkurs, wobei die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der Gasversorgungsbranche bei +2,03 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

Im Hinblick auf den Aktienkurs hat Shaanxi Provincial Natural Gas in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,57 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 0,65 Prozent auf, wobei Shaanxi Provincial Natural Gas mit 4,92 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shaanxi Provincial Natural Gas mit 25,6 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wurde die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Shaanxi Provincial Natural Gas hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhielt. Insgesamt wurde die Aktie daher insgesamt mit "Gut" bewertet.