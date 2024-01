Endlich lohnt sich Seneca Foodsration PFD $12.00!

Weitere Suchergebnisse zu "Atea":

Seneca Foods wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Nahrungsmittel eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,57, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,47 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Seneca Foods besonders positiv diskutiert. Die überwiegende Stimmung war dabei an fünf Tagen positiv und an zwei Tagen negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Seneca Foods von 52,44 USD eine positive Entfernung von +8,5 Prozent vom GD200 (48,33 USD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 51,73 USD, was einem Abstand von +1,37 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Seneca Foods-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Seneca Foods beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".