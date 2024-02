Endlich lohnt sich Schaeffler!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Schaeffler wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,8 Punkten, was darauf hinweist, dass die Schaeffler-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 23,91, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, wodurch sie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,61 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Schaeffler eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Schaeffler auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Schaeffler von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Schaeffler mit einer Rendite von 0,29 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten (1,66 Prozent über der mittleren Rendite) wird die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.