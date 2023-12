Endlich lohnt sich Sarepta Therapeutics!

Der Aktienkurs von Sarepta Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche durchschnittlich um 20,07 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sarepta Therapeutics im Branchenvergleich um -50,03 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,63 Prozent im letzten Jahr, und Sarepta Therapeutics lag 38,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sarepta Therapeutics beträgt 18,18, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,78 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Sarepta Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Sarepta Therapeutics-Aktie. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 170,53 USD, was ein Aufwärtspotential von 78,49 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Sarepta Therapeutics somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt Sarepta Therapeutics mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,49 %) niedriger. Die Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.