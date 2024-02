Endlich lohnt sich Salvatore Ferragamo Italia SpA!

Weitere Suchergebnisse zu "Salvatore Ferragamo":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Salvatore Ferragamo Spa ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Salvatore Ferragamo Spa liegt bei 17,14 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Salvatore Ferragamo Spa-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 13,36 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 12,81 EUR, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,78 EUR, was zu einer positiven Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergibt sich eine neutrale Einschätzung aufgrund einer mittleren Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate.

Insgesamt erhält Salvatore Ferragamo Spa daher in allen Punkten eine neutrale bis positive Bewertung.

