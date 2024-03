Endlich lohnt sich Saipem!

Die Saipem Spa-Aktie wird derzeit einer eingehenden technischen Analyse unterzogen. Dabei wird zunächst der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) herangezogen. Dieser liegt bei 84,19 EUR, während der aktuelle Kurs bei 101 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +19,97 Prozent. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) wird betrachtet. Dieser liegt bei 95,44 EUR, was einer Abweichung von +5,83 Prozent entspricht. Auch hier wird der Saipem Spa-Aktie ein "Gut"-Rating zugesprochen. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Saipem Spa-Aktie liegt bei 50, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überverkaufte Situation. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet werden analysiert, um Stimmungen und Einschätzungen für Aktien zu erfassen. Hierbei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Zusätzlich wird die Anlegerstimmung in den sozialen Medien betrachtet. In den letzten Tagen überwiegt hier eine negative Einstellung gegenüber Saipem Spa. Insgesamt ergibt sich auf Basis der Stimmungsanalyse daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anleger.

Insgesamt erhält die Saipem Spa-Aktie damit gemischte Bewertungen aus unterschiedlichen Analysekriterien. Es bleibt abzuwarten, wie sich die verschiedenen Faktoren in Zukunft entwickeln werden.