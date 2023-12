Endlich lohnt sich Rion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Rion-RSI wird mit 7,87 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 35,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die Rion auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2073,79 JPY, was einer Abweichung von +17,37 Prozent vom Kurs der Aktie (2434 JPY) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2239,76 JPY, was einer Abweichung von +8,67 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Rion. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene liegt und somit eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Rion durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung für Rion.