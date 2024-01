Endlich lohnt sich Rent-A-Center!

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Upbound-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,72 USD, was einem Kurs von 33,97 USD entspricht, was einer Überbewertung von +14,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 30,11 USD zeigt eine Abweichung von +12,82 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit lautet das Gesamtrating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Upbound-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 36,51 und der RSI25 bei 23,43, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Upbound ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Upbound-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit -38,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.