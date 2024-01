Endlich lohnt sich Puma Biotechnology!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Puma Biotechnology-Aktie hat in der langfristigen Meinung von Analysten eine "Gut" Bewertung erhalten. Von insgesamt 1 Bewertung lautet eine "Gut", 0 sind neutral und 0 schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Puma Biotechnology. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 8 USD, was einer potenziellen Performance von 84,76 Prozent entspricht, da derzeit ein Preis von 4,33 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Puma Biotechnology in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dessen wird Puma Biotechnology insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Puma Biotechnology-Aktie auf 3,23 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,33 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +34,06 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,54 USD, was einer Distanz von +22,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puma Biotechnology derzeit bei 13,43, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 104,97 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.