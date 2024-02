Safestay Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential plc":

Die Safestay hat in den letzten Wochen eine Kurs von 22,5 GBP erreicht, was -3,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf dieser Entfernung ist "Neutral". Für den vergangenen Zeitraum von 200 Tagen hingegen ist die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,31 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Safestay derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Safestay in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Safestay in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Safestay auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Safestay-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.