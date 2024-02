Endlich lohnt sich Procter & Gamble!

Die Aktie von Procter & Gamble hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 150,77 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 157,51 USD liegt, was einer Abweichung von +4,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 150,88 USD nahe am letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +4,39 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen laut einfacher Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Procter & Gamble als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,93 insgesamt 46 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte" von 45,84. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 11 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 172,58 USD, was einer potenziellen Steigerung um 9,57 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Procter & Gamble-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Procter & Gamble wurde auch analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Betrachtung. Die Analyse von Handelssignalen ergab, dass es acht konkret berechnete Signale gibt (4 "Schlecht", 4 "Gut"), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Procter & Gamble also hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.