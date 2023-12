Endlich lohnt sich Plus!

Die technische Analyse der Plus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1498,75 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1650 GBP liegt, was einem Unterschied von +10,09 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1478,76 GBP, was einem Unterschied von +11,58 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet, was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Bewertung der Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-Einschätzung, 0 "Neutral"-Einschätzungen und 1 "Schlecht"-Rating vergeben wurden. Langfristig erhält die Plus-Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 1650 GBP eine Entwicklung von 11,67 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 1842,5 GBP führt und somit als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 31,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird daher ein Rating "Neutral" vergeben.

In fundamentaler Hinsicht weist die Plus-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,92 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 20 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.