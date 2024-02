Endlich lohnt sich Plains All American Pipeline!

Die Aktie von Plains All American Pipeline weist eine Dividendenrendite von 8,23 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 10, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Plains All American Pipeline liegt bei 11,83, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 33,19 %, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 26,39 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,81 % im Branchenvergleich für Plains All American Pipeline. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.