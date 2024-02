Endlich lohnt sich Pine!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pine-Aktie liegt bei 21,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,22 Prozent, was eine Underperformance von -2,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Pine um 1,71 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Pine liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,59 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Pine-Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pine beschäftigte.