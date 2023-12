Endlich lohnt sich Pilbara Minerals!

Die Pilbara Minerals-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie bei 4,29 AUD verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 3,97 AUD wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -7,46 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,72 AUD, was einer Differenz von +6,72 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Pilbara Minerals-Aktie schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Pilbara Minerals.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,51 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und führt zu einer "Neutral" Einstufung. Insgesamt wird die Pilbara Minerals-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt "Gut"-Einstufung für die Pilbara Minerals-Aktie.