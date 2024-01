Endlich lohnt sich Petrochina!

Petrochina: Aktivität und Stimmungsänderung deuten auf positive Entwicklung hin

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Petrochina lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die positive Änderung der Stimmungsrate in diesem Zeitraum entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Petrochina in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs sticht Petrochina mit einer Rendite von 52,26 Prozent hervor. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Energie" liegt das Unternehmen damit um mehr als 59 Prozent darüber. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet im Durchschnitt eine Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,36 Prozent. Auch hier liegt Petrochina mit 58,62 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Petrochina momentan einen etwas niedrigeren Wert von 8,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,6 Prozent. In der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -0,11 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Petrochina-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petrochina liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 12,34) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Petrochina damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.