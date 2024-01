Endlich lohnt sich Paragon 28!

Die Stimmung der Anleger bei Paragon ist insgesamt besonders negativ, wie sich aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ergibt. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paragon-Aktie beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,95 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass Paragon eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Paragon auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 27 USD, was einer Erwartung in Höhe von 106,42 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Einschätzung vergeben wir die Gesamtbewertung "Gut".