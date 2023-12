Endlich lohnt sich Pantheon Infrastructure!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Pantheon Infrastructure herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 43,62, was bedeutet, dass Pantheon Infrastructure weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Pantheon Infrastructure festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pantheon Infrastructure eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pantheon Infrastructure daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pantheon Infrastructure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 81,38 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 86,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,92 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 79,76 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,07 Prozent darüber. Insgesamt wird die Pantheon Infrastructure-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.