Endlich lohnt sich Pan American Silver!

Die Pan American Silver hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 22,32 CAD liegt die Aktie 8,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +4,4 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Stimmungsbild rund um Pan American Silver hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen. Die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den letzten Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien auch einige negative Signale, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 27,78 deutet auf eine Überverkaufung hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Über einen Zeitraum von 25 Tagen wird die Aktie hingegen weder als überkauft noch überverkauft betrachtet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI als "Gut" bewertet.