Endlich lohnt sich PAR!

Die Par-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 319,21 ist die Par-Aktie im Vergleich zum Branchenmittel (46,31) deutlich überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 38,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (48,16 USD) weicht somit um +26,24 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (44,04 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 48,16 USD eine positive Abweichung von +9,36 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Par in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,7 Prozent im Branchenvergleich für Par. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Par jedoch 548,21 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Par sind gemischt, mit insgesamt 3 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Langfristig ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da kein eindeutiges Rating aus der jüngsten Zeit vorliegt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 39,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -18,19 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für die Par-Aktie.