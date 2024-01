Endlich lohnt sich Oregon Pacific!

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Oregon Pacific in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wurde neutral über Oregon Pacific diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird Oregon Pacific aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,42, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,42 entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

Aus charttechnischer Sicht wird die Oregon Pacific-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,57 USD liegt, was einer Abweichung von +17,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 7,13 USD eine Abweichung von +6,17 Prozent. Somit erhält die Oregon Pacific-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Oregon Pacific sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis als "Gut" bewertet.