Endlich lohnt sich On the Beach!

Die Aktie von On The Beach erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut". Von insgesamt drei Bewertungen waren alle positiv, während keine neutral oder negativ war. Auch in jüngeren Berichten ergab sich eine ähnliche Einschätzung, wobei das Rating für das On The Beach-Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt als "Gut" eingestuft wurde. Das Kursziel der Analysten für die Aktien liegt bei 260 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 79,31 Prozent entspricht, da derzeit 145 GBP kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle KGV von On The Beach bei 22,04 und ist somit unter dem Branchendurchschnitt von 60,67 Prozent. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat On The Beach in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,47 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,12 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 11,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 145 GBP um -8,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +23,39 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.