Endlich lohnt sich Oil & Natural Gas!

In den letzten zwei Wochen wurde über Oil & Natural Gas in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. An vier Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt erhält Oil & Natural Gas daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +18,37 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 174,92 INR mit dem aktuellen Kurs (207,05 INR) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 195,73 INR, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "+5,78 Prozent Abweichung" führt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Oil & Natural Gas-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Oil & Natural Gas-Aktie einen Wert von 34,83 für den RSI7 und 34,76 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eintrübte. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oil & Natural Gas-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.