Endlich lohnt sich Oesterreich Post!

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Oesterreichische Post auf diesen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen rund um die Oesterreichische Post diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Oesterreichische Post mit 5,58 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,47 Prozent in der "Luftfracht und Logistik"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oesterreichische Post beträgt 16,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Oesterreichische Post eine Performance von 17,13 Prozent, was eine Outperformance von +3,91 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche als auch zum "Industrie"-Sektor zeigt die Oesterreichische Post eine Überperformance, wodurch sie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.