Endlich lohnt sich OHB!

Die technische Analyse der Ohb-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,57 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 43,1 EUR (+11,74 Prozent Unterschied) bewertet, was charttechnisch als "Gut" eingestuft wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 42,42 EUR liegt mit dem letzten Schlusskurs nahe beieinander (+1,6 Prozent), weshalb die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Ohb also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit vier grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Ohb gesprochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ohb mit 1,38 Prozent 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 27,79 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Ohb 27,79 Euro zahlt. Dies ist 11 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31 Euro. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.