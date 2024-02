Endlich lohnt sich Nuix Ltd!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nuix. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nuix-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,44 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,995 AUD liegt, was einer Abweichung von +38,54 Prozent entspricht. Diese Basis führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Kurs von 1,8 AUD eine positive Abweichung von +10,83 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Nuix aktuell einen Wert von 41,81, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 38. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der längerfristigen Betrachtung der Internetkommunikation.