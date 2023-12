Endlich lohnt sich Nufarm!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Nufarm wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nufarm überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Nufarm weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für das Nufarm-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Nufarm festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch eine leichte Reduktion erfahren, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nufarm daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nufarm bei 5,11 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,16 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,98 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,67 AUD, was eine Distanz von +10,49 Prozent ergibt und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nufarm mit einem Wert von 19,88 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,32, was einen Abstand von 60 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.