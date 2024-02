Endlich lohnt sich Novartis!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was die Anleger positiv auf das Unternehmen Novartis eingestimmt hat. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Es gab 9 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Wer derzeit in die Aktie von Novartis investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 3,46 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 1,22 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also höher aus, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Gut" ergibt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative Strength Index (RSI) für Novartis auf 7-Tage-Basis aktuell bei 73,87 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Novartis jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Novartis daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Novartis beläuft sich mittlerweile auf 86,13 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 90,54 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 88,16 CHF, was einem Abstand von +2,7 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" für Novartis.

