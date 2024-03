Endlich lohnt sich Nippon Tel&tel!

Die Anlegerstimmung für Nippon Telegraph & Telephone (NTT) ist in den sozialen Medien grundsätzlich positiv. In den letzten neun Tagen gab es eine überwiegend positive Diskussion, ohne negative Äußerungen. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält NTT eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor hat die Aktie von NTT im letzten Jahr eine Rendite von 22,35 Prozent erzielt, was 20,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche beträgt 6,81 Prozent, und NTT liegt derzeit 15,55 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird NTT als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,22 im Vergleich zum Branchen-KGV von 29,1. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der NTT-Aktie 172,24 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 185,5 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz von +7,7 Prozent zum GD200, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 181,63 JPY, was einem Abstand von +2,13 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.