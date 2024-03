Endlich lohnt sich Nikola!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Nikola in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen. Trotzdem standen in den Diskussionen der vergangenen Tage überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nikola-Aktie liegt bei 78,79, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Nikola festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von den insgesamt zwei Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Nikola-Aktie sind eine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten lassen darauf schließen, dass die Aktie um 316,67 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Nikola somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.