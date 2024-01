Endlich lohnt sich Nice Holdings!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Nice-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an sechs Tagen herrschte eine positive Stimmung. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führte.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität abnahm, was zu einer negativen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Nice-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigte eine positive Abweichung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab für die Nice-Aktie einen Wert von 19,65, was zu einer positiven Bewertung führte. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führte zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Nice-Aktie erhält somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments, eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz, sowie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und basierend auf dem Relative Strength-Index.