Endlich lohnt sich Nanning Chemical Industry!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Guangxi Huaxi Nonferrous Metal deutlich zum Negativen verändert, wie aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". Trotzdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung der Diskussionsstärke als "Gut" führt. Insgesamt erhält Guangxi Huaxi Nonferrous Metal daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie bei 15,76 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,23 CNH (-22,4 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,75 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,08 Prozent) ist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Messung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier der Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.