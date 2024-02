Endlich lohnt sich Nagarro!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Nagarro-Aktie ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment wurden an sechs Tagen positive Themen dominierend diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Es zeigt sich jedoch, dass in der jüngsten Vergangenheit hauptsächlich negative Signale dominiert haben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nagarro-Aktie für die letzten 7 und 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, und liegt aktuell bei 65 für die letzten 7 Tage und bei 55,72 für die letzten 25 Handelstage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Nagarro aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 80,35 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 86,7 EUR, was einen Unterschied von +7,9 Prozent darstellt und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 89,14 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nagarro haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Während keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild der Anleger festgestellt wurden, war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen. Insgesamt erhält Nagarro daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.