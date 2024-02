Endlich lohnt sich NIO!

Die technische Analyse der Nio-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 67,02 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 47,7 HKD liegt, was einem Unterschied von -28,83 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 55,53 HKD, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, unter dem Durchschnitt (-14,1 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Nio-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien hingegen ist überwiegend positiv, mit diversen Kommentaren und Beiträgen, die den Wert in den vergangenen Wochen positiv bewertet haben. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für die Nio-Aktie in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nio-Aktie mit einem Wert von 18,55 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemäß dem gleitenden Durchschnitt, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index, dass die Nio-Aktie aktuell mit gemischten Bewertungen zu kämpfen hat.