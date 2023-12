Endlich lohnt sich Montrose Environmental!

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Montrose Environmental-Aktie einmal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 49,65 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 48,5 USD. Auch das wird als positive Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich in den vergangenen Wochen die positiven Meinungen zu Montrose Environmental. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Montrose Environmental liegt bei 48,18 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 48,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 34,21 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,41 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Montrose Environmental für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.