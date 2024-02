Endlich lohnt sich Monster Beverage!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten die Aktie von Monster Beverage 14 Mal mit "Gut" bewertet, 5 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht". Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutionellen Analysten. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs liegt bei 55,4 USD, und die Analysten prognostizieren eine Entwicklung von 19,43 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 66,17 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, wodurch sich insgesamt eine Bewertungsstufe von "Gut" ergibt.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen in sozialen Medien eine neutrale Haltung gegenüber Monster Beverage gezeigt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung, wobei 7 positive und 1 negative Signale herausgefiltert wurden. Die Messung der Anlegerstimmung führt somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Monster Beverage 65,8 und der RSI25 beläuft sich auf 65,32. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Monster Beverage mit 56,06 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 55,4 USD liegt. Die Abstände zum GD200 und GD50 ergeben sich zu -1,18 Prozent bzw. -1,63 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.