Endlich lohnt sich Moiselle!

Die MoiSchlechte-Aktie wird im aktuellen Marktumfeld von verschiedenen Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,249 HKD lag, was eine positive Abweichung von 31,05 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,19 HKD) darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,18 HKD) weist eine positive Abweichung von 38,33 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält MoiSchlechte daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 68 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (9,38) überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für MoiSchlechte nach RSI-Bewertung.