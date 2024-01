Endlich lohnt sich Microsoft!

Das Softwareunternehmen Microsoft hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 33 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 28 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Microsoft in den sozialen Medien. Die Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Microsoft war insgesamt geringer als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei einer Dividende von 0,82 % ist Microsoft im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,18 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht". Der Relative Strength-Index (RSI) für Microsoft liegt bei 15, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält Microsoft gemäß den Bewertungen und Analysen eine "Neutral"-Bewertung, hauptsächlich aufgrund der niedrigen Dividende im Vergleich zur Branche. Die Aktie hat allerdings mit Blick auf den RSI eine "Gut"-Bewertung erhalten, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

