Endlich lohnt sich Micron!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Durch Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100, kann der RSI für verschiedene Zeiträume berechnet werden. Im Falle von Micron liegt der RSI bei 5,82, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 31,12, was zu einer "Neutral" Bewertung führt und insgesamt zu einem Gesamtrating von "Gut" für Micron.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Micron war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in drei positiven und neun negativen Tagen, sowie in zwei tagen ohne eindeutige Richtung. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Micron daher eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechnet haben, was zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Micron als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Micron in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,12 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Micron mit einer Überperformance von 34,83 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenrendite von Micron beträgt 0,66 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrunddessen erhält die Dividendenpolitik von Micron eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

