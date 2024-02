Endlich lohnt sich McKesson!

Mckesson übertrifft die Branche im Aktienkurs um 35,75 Prozentpunkte, mit einer Performance von 39,93 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,17 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von -6,71 Prozent den Durchschnitt um 46,64 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mckesson ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Mckesson mit 0,52 % unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Investoren können damit im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 90,42 Prozentpunkten erzielen.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist Mckesson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf, während vergleichbare Unternehmen der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 101 haben. Dies deutet darauf hin, dass Mckesson aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, und das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mckesson liegt bei 49,74, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält Mckesson daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".