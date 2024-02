Endlich lohnt sich Mahanagar Telephoneigam!

Die Mahanagar Telephone Nigam wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 27,29 INR, und der Aktienkurs (45,85 INR) liegt um +68,01 Prozent über diesem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 37,84 INR, was einer Abweichung von +21,17 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Die Stimmung in Bezug auf die Mahanagar Telephone Nigam wird als positiv bewertet. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationssektor hat die Mahanagar Telephone Nigam im letzten Jahr eine Rendite von 92,82 Prozent erzielt, was 92,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, wobei die Aktie aktuell 92,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Mahanagar Telephone Nigam festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussion rund um die Aktie werden daher als "Neutral" bewertet.